Бойцам ВСУ и Нацгвардии упростили перевод и определили сроки реагирования для командиров
Правительство приняло несколько решений об упрощении перевода военнослужащих в другие воинские части. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Во-первых, нормирован порядок реагирования командиров на кадровые переводы, чтобы минимизировать случаи игнорирования или затягивания решений.
"Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим", – отметили в министерстве.
Также определены четкие основания, в случае которых перевод невозможен. Для решения спорных вопросов будет создана специальная рабочая группа.
Во-вторых, упрощают перевод из Вооруженных Сил Украины в Национальную гвардию и наоборот. Появится возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение "Армия+".
"Таким образом реализуем ключевые приоритеты министерства: забота о военных и повышение эффективности Сил обороны. Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями", – резюмировали в Минобороны.
