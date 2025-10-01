Уряд спростив переведення бійцям ЗСУ та Нацгвардії та визначив терміни реагування для командирів

Уряд визначив чіткі підстави, у разі яких переведення військових неможливе, а спірні випадки розглядатиме спецкомісія

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Уряд ухвалив кілька рішень щодо спрощення переведення військовослужбовців до інших військових частин. Про це повідомив міністр оборон Денис Шмигаль.

По-перше, унормований порядок реагування командирів на кадрові переведення, щоб мінімізувати випадки ігнорування або затягування рішень.

"Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем", – наголосили в міністерстві.

Також визначені чіткі підстави, у разі яких переведення неможливе. Для розв'язання спірних питань буде створена спеціальна робоча група.

По-друге, спрощують переведення зі Збройних Сил України до Національної гвардії та навпаки. З'явиться можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок "Армія+".

"Таким чином реалізуємо ключові пріоритети міністерства: турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони. Напрацьовуємо наступні кроки у спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами", – резюмували в Міноборони.

Ілюстрація: Міноборони

Ілюстрація: Міноборони