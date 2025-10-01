Уряд спростив переведення бійцям ЗСУ та Нацгвардії та визначив терміни реагування для командирів
Уряд ухвалив кілька рішень щодо спрощення переведення військовослужбовців до інших військових частин. Про це повідомив міністр оборон Денис Шмигаль.
По-перше, унормований порядок реагування командирів на кадрові переведення, щоб мінімізувати випадки ігнорування або затягування рішень.
"Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем", – наголосили в міністерстві.
Також визначені чіткі підстави, у разі яких переведення неможливе. Для розв'язання спірних питань буде створена спеціальна робоча група.
По-друге, спрощують переведення зі Збройних Сил України до Національної гвардії та навпаки. З'явиться можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок "Армія+".
"Таким чином реалізуємо ключові пріоритети міністерства: турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони. Напрацьовуємо наступні кроки у спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами", – резюмували в Міноборони.
