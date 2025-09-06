Міноборони запропонувало не посилювати відповідальність військових за непокору

Законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ, переконані у відомстві

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Міністерство оборони та депутати запропонували прибрати із законопроєкту №13452 положення про посилення відповідальності військових за непокору. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Міноборони провело консультації з очільниками парламентських комітетів з питань правоохоронної діяльності, а також з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.

Оборонне відомство та парламентарі досягли згоди про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

"Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів", – йдеться у повідомленні.

В МО переконані, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ.

Крім цього, Міноборони та парламентарі досягли домовленості про підтримку поданого до парламенту президентом Володимиром Зеленським проєкту закону "Про військового омбудсмана".

Законопроєктом передбачено, що Офіс військового омбудсмана стане допоміжним органом при президенті, а сам військовий омбудсман – це цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і буде відповідальною за захист прав:

→ військовослужбовців усіх Сил оборони України;

→ поліціянтів, залучених у бойових діях;

→ іноземців і осіб без громадянства, які служать у Збройних Силах України;

→ інших категорій осіб, визначених законом.

5 вересня у Києві відбулася акція протесту "Ні дискримінації військових". Учасники, серед іншого, виступали проти законопроєкту №13452 про посилення відповідальності для військових за невиконання наказу.