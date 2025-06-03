Засідання Верховної Ради (Фото: ВР)

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про військового омбудсмена, ініційований президентом Володимиром Зеленським. "За" проголосували 287 депутатів з присутніх 335. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт, що був поданий на розгляд Верховної Ради 8 травня, пропонує створити додатковий механізм захисту прав військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад, а також співробітників поліції особливого призначення Національної поліції України.

Документом визначено правовий статус, основні завдання та організаційні засади діяльності військового омбудсмена.

За прийняття законопроєкту за основу проголосували 287 депутатів з 335 присутніх у залі. Утрималися 25, не голосували 23. Голосів "проти" не було.