Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про військового омбудсмена
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про військового омбудсмена, ініційований президентом Володимиром Зеленським. "За" проголосували 287 депутатів з присутніх 335. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Законопроєкт, що був поданий на розгляд Верховної Ради 8 травня, пропонує створити додатковий механізм захисту прав військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад, а також співробітників поліції особливого призначення Національної поліції України.
Документом визначено правовий статус, основні завдання та організаційні засади діяльності військового омбудсмена.
За прийняття законопроєкту за основу проголосували 287 депутатів з 335 присутніх у залі. Утрималися 25, не голосували 23. Голосів "проти" не було.
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