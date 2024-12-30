Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовою омбудсманкою

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про це він повідомив у соцмережах.

"Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців", – написав глава держави.

Зеленський додав, що зараз головним завданням є підготувати законопроєкт про військового омбудсмана та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

Що відомо про Ольгу Решетилову? Ольга Решетилова



У 2015 році залишила фонд і зосередилася на розслідуваннях у сфері безпеки. У 2019 році її призначили до Комісії з обрання голови НАЗК. Ольга Решетилова має тривалий досвід роботи у журналістиці, у 2014 році стала співзасновницею фонду "Повернись живим", де координувала співпрацю з силовими структурами та військовими в зоні АТО. Під час поїздок на фронт стикалася з порушеннями прав людини, що спонукало її перейти до громадського контролю за дотриманням правосуддя.У 2015 році залишила фонд і зосередилася на розслідуваннях у сфері безпеки. У 2019 році її призначили до Комісії з обрання голови НАЗК.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

19 листопада 2024 року Зеленський, коментуючи питання, яким має бути військовий омбудсман, заявив: "Особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства".

4 грудня Умєров представив Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмана.