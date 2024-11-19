Зеленський окреслив, яким має бути військовий омбудсман: Той, якому довіряють військові

Президент також наголосив на важливості відкритої розмови щодо складних питань у військовій сфері

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

В Україні з'явиться посада військового омбудсмана. Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді заявив, що ним має бути людина, якій довірятимуть військові та суспільство.

"Міністерство оборони та військове командування повинні обрати й призначити військового омбудсмена – особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства, і я чекаю цього найближчим часом", – сказав він.

Зеленський додав, що всередині Сил оборони "потрібні конфіденційні можливості для наших воїнів розв'язувати проблеми, що виникають через порушення прав".

Президент також наголосив на важливості відкритої розмови щодо складних питань у військовій сфері. Він підкреслив, що тільки через чесну дискусію про мобілізацію, бронювання та систему СЗЧ можна знайти ефективні рішення для покращення ситуації в армії.