Зеленський окреслив, яким має бути військовий омбудсман: Той, якому довіряють військові
В Україні з'явиться посада військового омбудсмана. Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді заявив, що ним має бути людина, якій довірятимуть військові та суспільство.
"Міністерство оборони та військове командування повинні обрати й призначити військового омбудсмена – особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства, і я чекаю цього найближчим часом", – сказав він.
Зеленський додав, що всередині Сил оборони "потрібні конфіденційні можливості для наших воїнів розв'язувати проблеми, що виникають через порушення прав".
Президент також наголосив на важливості відкритої розмови щодо складних питань у військовій сфері. Він підкреслив, що тільки через чесну дискусію про мобілізацію, бронювання та систему СЗЧ можна знайти ефективні рішення для покращення ситуації в армії.
- 19 листопада 2024 року Зеленський презентував у Раді внутрішній План стійкості. Він містить 10 пунктів: фронт, зброя, гроші, енергетика, єдність, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв.
- Він заявив, що в Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік. Водночас для осіб, які не досягли мобілізаційного віку, буде представлено контракти з мотиваційним пакетом.