Зеленский отметил, каким должен быть военный омбудсмен: Тот, которому доверяют военные

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В Украине появится должность военного омбудсмена. Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде заявил, что им должен быть человек, которому будут доверять военные и общество.

"Министерство обороны и военное командование должны избрать и назначить военного омбудсмена – личность, которая будет пользоваться прежде всего доверием военных, доверием всего общества, и я жду этого в ближайшее время", – сказал он.

Зеленский добавил, что внутри Сил обороны "нужны конфиденциальные возможности для наших воинов решать проблемы, возникающие из-за нарушений прав".

Президент также отметил важность открытого разговора по сложным вопросам в военной сфере. Он подчеркнул, что только из-за честной дискуссии о мобилизации, бронировании и системе СЗЧ можно найти эффективные решения для улучшения ситуации в армии.