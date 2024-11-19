Зеленский отметил, каким должен быть военный омбудсмен: Тот, которому доверяют военные
В Украине появится должность военного омбудсмена. Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде заявил, что им должен быть человек, которому будут доверять военные и общество.
"Министерство обороны и военное командование должны избрать и назначить военного омбудсмена – личность, которая будет пользоваться прежде всего доверием военных, доверием всего общества, и я жду этого в ближайшее время", – сказал он.
Зеленский добавил, что внутри Сил обороны "нужны конфиденциальные возможности для наших воинов решать проблемы, возникающие из-за нарушений прав".
Президент также отметил важность открытого разговора по сложным вопросам в военной сфере. Он подчеркнул, что только из-за честной дискуссии о мобилизации, бронировании и системе СЗЧ можно найти эффективные решения для улучшения ситуации в армии.
- 19 ноября 2024 года Зеленский представил в Раде внутренний План стойкости. Он включает в себя 10 пунктов: фронт, оружие, деньги, энергетика, единство, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политика героев.
- Он заявил, что в Украине не будут снижать мобилизационный возраст. В то же время, для лиц, не достигших мобилизационного возраста, будут представлены контракты с мотивационным пакетом.