Зеленский: Мобилизационный возраст не будем снижать, будут мотивационные контракты
В Украине не будут снижать мобилизационный возраст, заявил в Верховной Раде президент Владимир Зеленский. В то же время, для лиц, не достигших мобилизационного возраста, будут представлены контракты с мотивационным пакетом.
"Не нужно никаких спекуляций – наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста", – сказал Зеленский.
По его словам, министерство обороны и военное командование работают над новой системой контрактов для украинцев, не достигших возраста мобилизации, но желающих добровольно присоединиться к ВСУ.
Это позволит молодым людям присоединиться к обороне, не дожидаясь призыва, а также обеспечит гибкость в формировании военных подразделений путем новых контрактных возможностей.
Зеленский подчеркнул, что соответствующие контракты будут "мотивационными".
- Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
- Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.
- Еще до соответствующего закона появилась информация о директиве командования Сухопутных войск, которая запрещает мобилизацию ограниченно подходящих лиц в возрасте 18-25 лет, подтвердили два собеседника LIGA.net в Верховной Раде. Также эта директива ограничила призыв мужчин в возрасте 50+. Теперь их можно мобилизовать исключительно по отдельному распоряжению Генштаба.