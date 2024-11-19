Зеленский: Мобилизационный возраст не будем снижать, будут мотивационные контракты

Министерство обороны разработает новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации, но желающих служить в ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В Украине не будут снижать мобилизационный возраст, заявил в Верховной Раде президент Владимир Зеленский. В то же время, для лиц, не достигших мобилизационного возраста, будут представлены контракты с мотивационным пакетом.

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"Не нужно никаких спекуляций – наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста", – сказал Зеленский.

По его словам, министерство обороны и военное командование работают над новой системой контрактов для украинцев, не достигших возраста мобилизации, но желающих добровольно присоединиться к ВСУ.

Это позволит молодым людям присоединиться к обороне, не дожидаясь призыва, а также обеспечит гибкость в формировании военных подразделений путем новых контрактных возможностей.

Зеленский подчеркнул, что соответствующие контракты будут "мотивационными".