Сухопутные войска остановили мобилизацию мужчин в возрасте 18-25 лет – нардепы

Об этом сообщил нардеп Гончаренко, данные подтвердили два собеседника LIGA.net

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Командование Сухопутных войск выпустило директиву, остановившую призыв ограниченно годных мужчин с 18 до 25 лет, сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко. Два собеседника LIGA.net в парламентском комитете по нацбезопасности подтвердили, что это правда.

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Гончаренко сообщил, что в директиве Командования Сухопутных войск 116/2/1/21409 от 19 сентября в первом пункте указано о непризыве мужчин в возрасте с 18 до 25 лет.

По его словам, эта директива через оперативные командования уже пришла в областные и районные территориальные центры комплектования.

Два собеседника LIGA.net из профильного комитета Рады анонимно подтвердили, что это правда.

Один из собеседников добавил, что выпустить эту директиву обещали раньше.

Вместе с тем демобилизация уже мобилизованных мужчин 18-25 лет сейчас не предусмотрена.

Общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья с 25 до 60 лет без опыта военной службы. Мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет в апреле 2024 года.

В то же время существует юридическая коллизия, которая позволяет мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время.

В Раде за основу принят законопроект, который должен запретить такую мобилизацию, теперь он ожидает второго чтения. Впрочем, спикер парламента Стефанчук уже анонсировал: приказ, который запретит мобилизацию с 18 до 25, появится раньше, чем законопроект полностью примет Рада.

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