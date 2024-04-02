Возраст мобилизации снижен до 25 – Зеленский подписал закон

Документ ожидал подписи почти десять месяцев

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет.

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На сайте Верховной Рады обновился статус закона №9281 – сегодня документ возвращен с подписью от президента.

Парламент принял закон еще 30 мая 2023, а 5 июня документ передали на подпись Зеленскому.

Соответственно, закон ожидал подписи почти 10 месяцев.

Документ означает, что всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

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