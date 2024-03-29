Мобилизация. Запрос на 500 000 значительно снижен, у нас будет достаточно людей — Сырский

Сырский заявил, что запрос был снижен после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан — ранее звучала цифра в 500 000 человек. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, такое решение было принято после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава армии.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", — сказал Сырский.

Он отметил, что воины истощаются психологически и физически в условиях фронта, а поэтому людям нужен отдых.