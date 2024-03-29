Мобилизация. Запрос на 500 000 значительно снижен, у нас будет достаточно людей — Сырский
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан — ранее звучала цифра в 500 000 человек. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, такое решение было принято после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава армии.
"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", — сказал Сырский.
Он отметил, что воины истощаются психологически и физически в условиях фронта, а поэтому людям нужен отдых.
"Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении. Достаточно вспомнить, что боевая 110 бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это объективная необходимость. И таких частей немало", — заявил генерал.
Военачальник подчеркнул, что сейчас пересматривается численность частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности — это дало возможность направить в боевые части тысячи человек.
Одновременно главком призвал удерживаться от крайностей, так как в каждой армии есть военнослужащие, которые обеспечивают боевые подразделения, что является важной частью работы — война на истощение основана на логистике, обеспечении, ремонте, медицине и других факторах.
Также Сырский напомнил, что мобилизованные не попадают сразу на фронт.
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