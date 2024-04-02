Вік призову знижено до 25 – Зеленський підписав закон

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років.

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На сайті Верховної Ради оновився статус закону №9281 — сьогодні документ повернуто з підписом від президента.

Парламент ухвалив закон ще 30 травня 2023 року, а 5 червня документ передали на підпис Зеленському.

Відповідно, закон очікував на підпис майже 10 місяців.

Документ означає, що загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

26 березня 2024 року комітет парламенту з нацбезпеки відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли вибирати час проходження базового військового вишколу під час воєнного стану — і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно вибиратимуть, коли проходити цей вишкіл.

27 березня комітет відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.

29 березня головнокомандувач ЗСУ заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

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