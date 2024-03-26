Мобілізація з 18. Комітет відхилив пропозиції, лише за власним бажанням – нардеп

Базову підготовку потрібно буде пройти до 24 років, час можна буде обрати самостійно. Якщо людина свідомо пройде у 18 – буде військовозобов'язаною

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Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базової військової підготовки під час воєнного стану — і відповідно могли б бути мобілізовані. Люди самостійно обиратимуть, коли проходити цей вишкіл, повідомив у коментарі LIGA.net нардеп від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський.

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За його словами, комітет відхилив пропозиції щодо проходження базової військової служби молодими людьми віком від 18 до 24 років за їх вибором упродовж будь-якого часу, окрім часу воєнного стану.

Веніславський пояснив, що якби ця пропозиція була підтримана, це означало б, що молоді люди віком від 18 років після проходження базової військової служби отримали б статус військовозобов'язаних і могли бути мобілізовані до ЗСУ під час воєнного стану.

Після відхилення пропозицій, зазначив нардеп, ситуація наступна: молода людина віком від 18 до 24 років самостійно обирає, коли їй пройти цю базову службу – у будь-який з цих років свого життя.

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Журналіст запитав, чи зможуть призвати людину, яка не здобуває вищу освіту (відповідно, не має відстрочки), але пройшла цю підготовку й отримала військовий фах до 25 років.

Веніславський відповів, що якщо людина свідомо пішла на базову військову службу в 18-19 років, то після її проходження вона стає військовозобов'язаною й може бути мобілізованою.

Якщо людина добровільно не пішла до 24 років на цю службу, то її призивають та направляють примусово на базову військову службу, й до 25 років вона стає військовозобов'язаною, зазначив він.

Нардеп від СН Юрій Здебський повідомив LIGA.net, що відхилені пропозиції стосувалися саме призовників, які не навчаються у вишах: "Ніхто не планує хлопців до 25 років призивати. Тільки за їх особистим бажанням".

Учора опозиційний нардеп Разумков заявив, що нібито у новому мобілізаційному законопроєкті є норма, яка "реально дозволить мобілізувати людей з 18 років". Нардеп від "слуг" Здебський у коментарі LIGA.net назвав це "перекручуванням": новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку.

назвав це "перекручуванням": новий проєкт вводить статтю, яка регулює військову підготовку. Нардепи повідомили, що наразі "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд правок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 правок.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

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