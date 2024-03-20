Мобілізація. Нардеп: ТЦК і зараз може подавати ухилянтів у розшук

Збільшення штрафів за неявку по повістці не є питанням розгляду нового мобілізаційного законопроєкта

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Територіальні центри комплектування і зараз можуть подавати у розшук осіб, що уникають призову, відповідна норма діє. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуг народу, член комітету з нацбезпеки й оборони Юрій Здебський.

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"Норма щодо подачі ТЦК в розшук ухилянта і діє зараз", – зазначив він.

Для оголошення людини в розшук потрібно, аби вона мала статус підозрюваного у кримінальній справі.

Щодо ухилянтів, то у Кримінальному кодексі є статті про ухилення від призову.

ТЦК може звернутися до Нацполіції з повідомленням про вчинення особою кримінального порушення, після цього правоохоронці розпочнуть розслідування та на основі доказів повідомлять людині про підозру.

Після цього слідчий або прокурор може винести постанову про оголошення такого підозрюваного у розшук.

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Також Здебський повідомив, що питання збільшення штрафів за неявку по повістці не є питанням розгляду нового мобілізаційного законопроєкту та комітету з нацбезпеки.

Член комітету від "слуг" Федір Веніславський повідомив, що питання розшуку ухилянтів та збільшення штрафів для них є предметом відання правоохоронного комітету.

За його словами, ці питання не вирішуються у новому мобілізаційному законопроєкті, котрий розглядає комітет з нацбезпеки.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок. Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

19 березня нардеп Здебський повідомив, що комітет розглянув 1500 правок до нового мобілізаційного законопроєкту, підійшов до блоку правок, які стосуються осіб з інвалідністю.

За його словами, цього тижня планується ще два засідання комітету щодо цього законопроєкту.

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