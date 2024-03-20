Мобилизация. Нардеп: ТЦК и сейчас может подавать уклонистов в розыск

Увеличение штрафов за неявку по повестке не является вопросом рассмотрения нового мобилизационного законопроекта

Фото: Depositphotos

Территориальные центры комплектования и сейчас могут подавать в розыск лиц, избегающих призыва, соответствующая норма действует. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуг народа, член комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Здебский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Норма о подаче ТЦК в розыск уклониста и действует сейчас", – отметил он.

Для объявления человека в розыск нужно, чтобы он имел статус подозреваемого по уголовному делу.

Что касается уклонистов, то в Уголовном кодексе есть статьи об уклонении от призыва.

ТЦК может обратиться в Нацполицию с уведомлением о совершении лицом уголовного нарушения, после чего правоохранители начнут расследование и на основании доказательств сообщат человеку о подозрении.

После этого следователь или прокурор может вынести постановление об объявлении такого подозреваемого в розыск.

Читайте также: "Без мобилизации 250 тысяч бойцов у нас мало шансов". Интервью с Сергеем Филимоновым

Также Здебский сообщил, что вопрос увеличения штрафов за неявку по повестке не является вопросом рассмотрения нового мобилизационного законопроекта и комитета по нацбезопасности.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

19 марта нардеп Здебский сообщил, что комитет рассмотрел 1500 поправок к новому мобилизационному законопроекту, подошел к блоку поправок, касающихся лиц с инвалидностью.

По его словам, на этой неделе планируется еще два заседания комитета по этому законопроекту.

Читайте также: Мобилизация. Нардеп о призыве с 25 лет: Уже есть закон, но президент его не подписывает