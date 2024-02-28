Мобилизация. Комитет против блокировки счетов уклонистам и ограничения выезда: список

Комитет пока не перешел к работе над поправками, речь идет об утверждении направлений работы

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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне не поддержал идею ограничения выезда за границу и блокирования счетов для граждан, уклоняющихся от призыва. Также Комитет не поддержал введение электронных повесток и электронного кабинета в качестве обязанности. Об этом сообщила народный депутат от Европейской солидарности Ирина Фриз, член соответствующего Комитета.

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Она сообщила, что Комитет продолжил работу по подготовке мобилизационного законопроекта ко второму чтению, и опубликовала резюме по рассмотренным за два дня направлениям, а не по правкам.

По ее словам, Комитет не поддержал:

→ ограничения по выезду за границу;

→ блокировку счетов;

→ электронные повестки;

→ электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных и т.п.;

→ снижение призывного возраста с 27 до 25, поскольку принят закон, который уже почти год не подписан президентом.

Также парламентарии не пришли к согласию по ограничению консульских услуг для людей, уклоняющихся от военного учета, – голоса разделились пополам, отмечает Фриз.

Она отметила, что нардепы будут работать над этим вопросом при рассмотрении поправок. По ее мнению, ограничение консульских услуг для украинцев за границей не будет иметь положительного эффекта для мобилизации, однако будет иметь негативные последствия: подрыв доверия граждан к собственному государству, снижение мотивации по защите интересов Украины в странах пребывания (общественные мероприятия и т.п.), увеличение тех, кто будет отказываться от гражданства.

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Также Комитет поддержал освобождение от призыва во время мобилизации:

→ тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;

→ опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;

→ опекуны лица, признанного судом недееспособным;

→ члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы;

→ отметили необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе.

"Урегулирование вопроса для инвалидов III группы – принципиальный вопрос, ведь есть тысячи обращений от граждан насчет этой нормы", – отметила нардеп.

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Вопрос о снятии 50% бронирования для госслужащих категории "Б", "В" и возвращение в действующую редакцию законопроекта будет решаться при рассмотрении правок – Комитет поддержал первую редакцию, отметила она.

Также на Комитете обсуждался вопрос формы привлечения полиции к мерам уведомления с участием территориальных центров комплектования, нормативно определены критерии бронирования от мобилизации для Национальной полиции, сообщила Фриз.

Нардеп отметила, что Комитет поддержал предоставление права быть призванным на военную службу во время мобилизации осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием.

Завтра Комитет продолжит работу по утверждению направлений, после чего нардепы перейдут к рассмотрению поправок, подытожила народная избранница.

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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