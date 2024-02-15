Мобілізація. У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом та як це карається
Якщо військовозобов'язаний ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних, він підлягає адміністративній відповідальності. Водночас якщо він пройшов звірення і медкомісію, уникнувши відправлення до армії, – кримінальній. Про це LIGA.net повідомила пресслужба Національної поліції.
"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування — за матеріалами, наданими ТЦК", — йдеться у повідомленні.
Якщо суд визнає людину винною – вона може сісти в тюрму від трьох до п'яти років.
Водночас поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою.
Перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що військовозобов'язані, які отримали умовний термін за ухилення від військової служби, все одно підлягають призову.
- 30 січня 2024 року уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень — тут.
- У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.
- Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.
- 7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
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