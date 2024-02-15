Мобілізація. У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом та як це карається

Є два види відповідальності за ухилення від військової служби – адміністративна та кримінальна

Фото: Одеський ТЦК

Якщо військовозобов'язаний ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних, він підлягає адміністративній відповідальності. Водночас якщо він пройшов звірення і медкомісію, уникнувши відправлення до армії, – кримінальній. Про це LIGA.net повідомила пресслужба Національної поліції.

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"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування — за матеріалами, наданими ТЦК", — йдеться у повідомленні.

Якщо суд визнає людину винною – вона може сісти в тюрму від трьох до п'яти років.

Водночас поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що військовозобов'язані, які отримали умовний термін за ухилення від військової служби, все одно підлягають призову.

30 січня 2024 року уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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