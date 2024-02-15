Мобилизация. В Нацполиции объяснили, кого считают уклонистом и как за это наказывают

Есть два вида ответственности за уклонение от военной службы – административная и уголовная

Фото: Одесский ТЦК

Если военнообязанный уклонился от повестки для сверки военно-учетных данных, он подлежит административной ответственности. В то же время если он прошел сверку и медкомиссию, избежав отправки в армию, – криминальной. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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"Сведения об этом вносятся в ЕРДР и при установлении данного факта начинается досудебное расследование – по материалам, предоставленным ТЦК", – говорится в сообщении.

Если суд признает человека виновным – он может сесть в тюрьму от трех до пяти лет.

В то же время обращение с человеком, вину которого не признал суд, должно соответствовать обращению с невиновным человеком.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что военнообязанные, получившие условный срок за уклонение от военной службы, все равно подлежат призыву.

30 января 2024 года правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклоняющихся: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечание можно будет исправить во втором.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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