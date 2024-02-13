Рекрутинг. У міськраді Львова розповіли, скільки людей прийшли до центру та чим цікавились

Фото: Міноборони

До рекрутингового центру у Львові у перший день його роботи прийшли шестеро людей. Про це LIGA.net заявила директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик. За її словами, підібрати бажану посаду їм поки що не вдалося.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Рекрутинговий центр у Львові запрацював 12 лютого. Це – ініціатива Міноборони та Львівської міськради.

Раніше у пресслужбі оборонного відомства зазначили, що там можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

За словами Бартошик, протягом понеділка до Центру звернулися шестеро осіб, з якими заповнено анкету-опитувальник.

Загалом люди цікавилися питаннями щодо осіб з офіцерського складу, а також можливістю пройти навчання "Оператор БпЛА", розповіла вона.

"Майже усі виявили бажання служити у Львові, Львівській області. З наявних посад станом на вчора жодному клієнту не підібрали бажану посаду, взяли контакти та надамо зворотний зв'язок", – додала Бартошик.

Відповідаючи на запитання, чи прийшли до центру люди, які готові воювати "тут і зараз", директорка департаменту сказала: "Готових "тут і зараз" піти до війська не було, оскільки ми не змогли надати бажані посади, а також клієнти прийшли отримати інформацію та подумати над нею".

Журналістка також запитала, чи зможе такий спосіб заохочення до війська витіснити традиційну мобілізацію "із закиданням людей у буси" і як мотивувати людей стати до зброї.

"На сесії міської ради було ухвалено рішення про одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50 000 грн для військових, які підписали контракт з частинами десантно-штурмових військ та військово-морських військ. Збільшення переліку військових частин буде додатковою мотивацією для клієнтів", – відповіла Бартошик.

Рекрутингові центри не мають стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями, наголошують у Міноборони.

Данілов пояснив відмінність рекрутингу від мобілізації: Різні процеси. Це якщо добровільно.

Дивіться також: "Вовки Да Вінчі". LIGA.net побувала на відкритті рекрутингового центру у Києві – фото