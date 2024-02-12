У Львові відкрили рекрутинговий центр. Повістки там не роздаватимуть – Міноборони

Загалом на сьогодні в Україні два рекрутингові центри – у Львові та в Києві. Надалі такі центри мають запрацювати по всій країні

Фото: Міноборони

У Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Рекрутинг – це саме про добровільний та свідомий вибір. Ми будемо максимально масштабувати наші активності щодо рекрутингу і в інших містах України, відкривати центри рекрутингу, розповідати людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави", — заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

У відомстві зазначили, що відсьогодні у рекрутинговому центрі можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

Своєю чергою рекрутери консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть весь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

Міноборони наголошує, що центр не матиме стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями.

"Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації", – йдеться у повідомленні.

Данілов пояснив відмінність рекрутингу від мобілізації: Різні процеси. Це якщо добровільно.

Дивіться також: "Вовки Да Вінчі". LIGA.net побувала на відкритті рекрутингового центру у Києві – фото