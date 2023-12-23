Данілов пояснив відмінність рекрутингу від мобілізації: Різні процеси. Це якщо добровільно

Данілов заявив, що Міноборони співпрацює з чотирма компаніями для рекрутингу до Сил оборони

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що рекрутинг та мобілізація – це різні процеси, які не потрібно зрівнювати. Про це він повідомив в інтерв'ю Українському радіо.

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За його словами, рекрутинг – це коли людина самостійно бачить, що військовим потрібна його професія, після чого вступає до Сил оборони через рекрутингову компанію.

"Це в жодному разі не замінює мобілізацію, це два різні процеси. Це за власним бажанням. У Міноборони сьогодні вже чотири компанії, з якими співпрацює щодо рекрутингу, проте це не дорівнює процесу мобілізації. Це два різні процеси", — сказав Данілов.

Щодо мобілізації жінок, чиновник заявив, що вона буде виключно на добровільній основі.

"Якщо у тієї чи іншої жінки є бажання служити, вона може добровільно звернутися до ТЦК, заповнити документи, пройти медичну комісію. Після цього вона може брати участь на рівні з чоловіками. Але це лише за бажанням осіб жіночої статі", – наголосив секретар РНБО.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того самого дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців термінової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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