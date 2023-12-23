Данілов пояснив відмінність рекрутингу від мобілізації: Різні процеси. Це якщо добровільно
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що рекрутинг та мобілізація – це різні процеси, які не потрібно зрівнювати. Про це він повідомив в інтерв'ю Українському радіо.
За його словами, рекрутинг – це коли людина самостійно бачить, що військовим потрібна його професія, після чого вступає до Сил оборони через рекрутингову компанію.
"Це в жодному разі не замінює мобілізацію, це два різні процеси. Це за власним бажанням. У Міноборони сьогодні вже чотири компанії, з якими співпрацює щодо рекрутингу, проте це не дорівнює процесу мобілізації. Це два різні процеси", — сказав Данілов.
Щодо мобілізації жінок, чиновник заявив, що вона буде виключно на добровільній основі.
"Якщо у тієї чи іншої жінки є бажання служити, вона може добровільно звернутися до ТЦК, заповнити документи, пройти медичну комісію. Після цього вона може брати участь на рівні з чоловіками. Але це лише за бажанням осіб жіночої статі", – наголосив секретар РНБО.
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- 7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців термінової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.
- Мобілізація та реєстр. ЗСУ пояснили, коли ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях.
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