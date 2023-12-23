Данилов объяснил отличие рекрутинга от мобилизации: Разные процессы. Это если добровольно

Данилов заявил, что Минобороны сотрудничает с четырьмя компаниями для рекрутинга в Силы обороны

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что рекрутинг и мобилизация — это разные процессы, которые не нужно уравнивать. Об этом он сообщил в интервью Украинскому радио.

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По его словам, рекрутинг — это когда человек самостоятельно видит, что военным нужна его профессия, после чего вступает в Силы обороны через рекрутинговую компанию.

"Это ни в коем случае не заменяет мобилизацию, это два разных процесса. Это по собственному желанию. У Минобороны сегодня уже четыре компании, с которыми сотрудничает в отношении рекрутинга, однако это не равно процессу мобилизации. Это два разных процесса", — сказал Данилов.

Насчет мобилизации женщин чиновник заявил, что она будет исключительно на добровольной основе.

"Если у той или иной женщины есть желание служить, она может добровольно обратиться в ТЦК, заполнить документы, пройти медицинскую комиссию. После этого она может участвовать на уровне с мужчинами. Но это только по желанию лиц женского пола", — подчеркнул секретарь СНБО.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

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