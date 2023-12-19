Зеленский о мобилизации: Залужный и Генштаб предложили призвать еще до 500 000 людей

Владимир Зеленский (Фото: EPA/CORNELIUS POPPE)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Генеральный штаб предложил мобилизовать в Силы обороны еще до 500 000 людей. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.

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По его словам, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и Генштаб подняли вопрос мобилизации на Ставке верховного главнокомандующего.

"Вопрос очень чувствительный, они обратились насчет потенциальных контр наступательных действий. Они предложили дополнительно мобилизовать 450-500 000 человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что нужно не забывать о воинах, которые почти два года находятся на передовой, а также вопросах ротации и отпусков.

"В новом законе о мобилизации должны быть даны ответы для общества. Они начали работать над этим планом, пока я там не увидел демобилизации, хотя это вопрос номер один. Вопрос в справедливости для наших воинов. Я бы очень хотел, чтобы военное руководство понимало эти вызовы, чтобы лучшие из наших людей не истощились морально. Если мы говорим о дополнительной мобилизации, то нужно решить вопрос демобилизации", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что необходим "комплексный план" от военных на случай мобилизации еще 450 000 человек.

"Потом они будут общаться с Верховной Радой насчет изменений в законодательство. Нельзя потерять стойкость и потенциал, но нужна справедливость. Мобилизация в таком формате будет дополнительно стоить Украине 500 млрд грн. Я бы хотел понимания от премьер-министра и министра финансов, где нам взять деньги", — резюмировал он.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

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