Мобилизация. Залужный: Нужно вернуть рамки, которые были раньше. Рекрутинг оценивать рано

Залужный заявил, что оценивать рекрутинг еще рано, а также упомянул необходимость ротации на фронте

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный прокомментировал мобилизацию и напомнил о важности замены бойцов на передовой. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах презентации Государственного оператора тыла, цитирует его агентство Интерфакс-Украина.

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По его словам, новый проект рекрутинга в Силы обороны пока оценивать рано.

"Что касается вопросов мобилизации, то ее не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше", — сказал Залужный.

Он отметил, что это является проблемой для воинов на передовой, которые нуждаются в ротациях.

"Просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше", — подчеркнул военачальник.

Насчет увольнение всех областных военкомов и влияние этого решения на мобилизацию генерал заявил, что "это были профессионалы, которые знали, как это делать, а их нет".

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

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