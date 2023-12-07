Демобілізація, ротація, звільнення строковиків. Зеленський відповів на три петиції

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відповів на петиції щодо демобілізації, ротації та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три петиції він направив до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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У петиції із закликом запровадити системну ротацію з чіткою тривалістю, частотою і регулярністю автор заявив, що ротація, яка відбувається зараз, – це відведення з місць бойових дій на доукомплектацію та бойові злагодження на полігоні або переміщення на іншу точку згідно з іншим завданням.

"Така "умовна ротація" відбувається на розсуд вищого командування і не дає можливості повноцінно відновитись виснаженим військовослужбовцям. Боєздатність таких підрозділів падає до 50%", – заявив автор.



Він запропонував обмежити термін перебування "на нулі" до 1,5-3 місяців, після чого проводити системну ротацію з виведенням в глибокий тил для відновлення на термін від 30 днів і більше.

Зеленський відповів, що питання нормативного врегулювання ротації потребують комплексного опрацювання, а також повноваження Кабміну, тому звернувся до Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені питання.

У петиції про демобілізацію за бажанням військового після 18 місяців служби автор заявив: "Вже понад рік наші військові знаходяться на фронті і не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, тому існує нагальна необхідність врегулювати терміни. Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових".

Зеленський у відповіді на петицію нагадав про внесені влітку зміни до законодавства, якими, зокрема, запроваджено можливість надання військовим під час дії воєнного стану частини щорічної основної відпустки, а також відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

"Крім того, відповідно до планів військового командування проводиться ротація військових частин і підрозділів з передових позицій та їх відведення у безпечні місцевості для відновлення боєздатності, що також надає військовослужбовцям можливість фізично відновитися й покращити свій морально-психологічний стан", – запевнив Зеленський.

Однак, як наголосив президент, питання удосконалення гарантій правового і соціального захисту військових постійно перебувають на порядку денному. Цю петицію він теж направив Шмигалю.

У петиції про звільнення військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені законом терміни, автор зазначив: "До вас звертається понад 20 000 строковиків з проханням звільнити нас, не очікуючи кінця дії воєнного стану <…> 24 лютого 2022 року строковики встали на захист країни у всіх запеклих містах та селах, багато хто загинув та потрапив в полон. Через декілька місяців строковиків просто відправили в тилові частини задля замітання плацу та задоволення потреб командирів".

Автор стверджує, що при цьому строковики не мають відпусток, звільнень, належного медичного обстеження і пільг.

Зеленський у відповідь наголосив, що наразі в умовах воєнного стану строковики виконують визначені законодавством службові обов’язки та забезпечують, зокрема, діяльність військових частин і підрозділів у пунктах постійної дислокації та охорону визначених об’єктів і до безпосередньої участі у боях не залучаються.

"Слід зазначити, що військовослужбовці строкової військової служби за їх власним бажанням можуть бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або укласти контракт на проходження військової служби за контрактом", – наголосив президент.

Він додав, що звернувся до Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в петиції питання.

22 листопада Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, можуть ухвалити до кінця поточного року.

24 листопада Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких закінчився, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

Президент зазначив, що очікує змістовнішого опрацювання кожного з мобілізаційних питань – і урядом, і військовими – і конкретних пропозицій щодо державних рішень.

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