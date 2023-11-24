RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський: Наступного тижня буде комплексний план із мобілізації та демобілізації

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 19:07
Зеленський: Наступного тижня буде комплексний план із мобілізації та демобілізації - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з литовським колегою Едгарсом Рінкевичсом заявив, що наступного тижня буде підготовлено комплексний план із мобілізації в Україні. 

На сьогоднішньому засіданні Ставки Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

На пресконференції президент назвав питання, яке загалом стосується ТЦК, ВЛК, мобілізації та демобілізації "складним" і "дуже актуальним". 

"Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно. Але я хотів би, щоб люди розуміли увесь план дій – куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. <...> Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплексний план із цього питання буде на наступному тижні", – заявив глава держави.

Зеленський додав, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних Сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, бо, каже президент, ще є економічні питання.

"Вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні", – заявив верховний головнокомандувач.

У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що очікує змістовнішого опрацювання кожного з мобілізаційних питань – і урядом, і військовими – і конкретних пропозицій щодо державних рішень.

"Те, про що говорять солдати, те, про що говорять командири, має бути вирішене", – резюмував він.

  • Мобілізація в Україні перейде у "смартформат". Люди самі вибиратимуть спеціальність.
  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

Читайте також: Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію: коли можуть ухвалити

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнамобілізаціядемобілізація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 