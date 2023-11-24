Зеленський: Наступного тижня буде комплексний план із мобілізації та демобілізації
Президент Володимир Зеленський на пресконференції з литовським колегою Едгарсом Рінкевичсом заявив, що наступного тижня буде підготовлено комплексний план із мобілізації в Україні.
На сьогоднішньому засіданні Ставки Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.
На пресконференції президент назвав питання, яке загалом стосується ТЦК, ВЛК, мобілізації та демобілізації "складним" і "дуже актуальним".
"Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно. Але я хотів би, щоб люди розуміли увесь план дій – куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. <...> Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплексний план із цього питання буде на наступному тижні", – заявив глава держави.
Зеленський додав, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних Сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, бо, каже президент, ще є економічні питання.
"Вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні", – заявив верховний головнокомандувач.
У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що очікує змістовнішого опрацювання кожного з мобілізаційних питань – і урядом, і військовими – і конкретних пропозицій щодо державних рішень.
"Те, про що говорять солдати, те, про що говорять командири, має бути вирішене", – резюмував він.
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