Зеленський: Наступного тижня буде комплексний план із мобілізації та демобілізації

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з литовським колегою Едгарсом Рінкевичсом заявив, що наступного тижня буде підготовлено комплексний план із мобілізації в Україні.

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На сьогоднішньому засіданні Ставки Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

На пресконференції президент назвав питання, яке загалом стосується ТЦК, ВЛК, мобілізації та демобілізації "складним" і "дуже актуальним".

"Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно. Але я хотів би, щоб люди розуміли увесь план дій – куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. <...> Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплексний план із цього питання буде на наступному тижні", – заявив глава держави.

Зеленський додав, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних Сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, бо, каже президент, ще є економічні питання.

"Вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні", – заявив верховний головнокомандувач.

У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що очікує змістовнішого опрацювання кожного з мобілізаційних питань – і урядом, і військовими – і конкретних пропозицій щодо державних рішень.

"Те, про що говорять солдати, те, про що говорять командири, має бути вирішене", – резюмував він.

Мобілізація в Україні перейде у "смартформат". Люди самі вибиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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