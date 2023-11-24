Зеленский: На следующей неделе будет комплексный план по мобилизации и демобилизации

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом заявил, что на следующей неделе будет подготовлен комплексный план по мобилизации в Украине.

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На сегодняшнем заседании Ставки Зеленский поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

На пресс-конференции президент назвал вопрос, который в целом касается ТЦК, ВЛК, мобилизации и демобилизации "сложным" и "очень актуальным".

"Есть какие-то решения, которые мы сразу решили, скажу вам честно. Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий – куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. <...> Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что задача поставлена Главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, потому что, говорит президент, еще есть экономические вопросы.

"Они будут все комплексно докладывать на следующей неделе", – заявил верховный главнокомандующий.

В вечернем обращении Зеленский отметил, что ожидает более содержательной проработки каждого из мобилизационных вопросов – и правительством, и военными – и конкретных предложений по государственным решениям.

"То, о чем говорят солдаты, то, о чем говорят командиры, должно быть решено", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине перейдет в "смартформат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, состоящий на учете.

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