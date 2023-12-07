Демобилизация, ротация, увольнение срочников. Зеленский ответил на три петиции

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ответил на три петиции: о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три петиции он направил премьер-министру Денису Шмыгалю.

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В петиции с призывом ввести системную ротацию с четкой продолжительностью, частотой и регулярностью автор заявил, что ротация, которая происходит сейчас, – это отвод с мест боевых действий на доукомплектацию и боевые слаживания на полигоне или перемещение на другую точку согласно другой задаче.

"Такая "условная ротация" происходит по усмотрению высшего командования и не дает возможности полноценно восстановиться истощенным военнослужащим. Боеспособность таких подразделений падает до 50%", – заявил автор.



Он предложил ограничить срок пребывания "на нуле" до 1,5-3 месяцев, после чего проводить системную ротацию с выведением в глубокий тыл для восстановления на срок от 30 дней и более.

Зеленский ответил, что вопросы нормативного урегулирования ротации нуждаются в комплексной проработке, а также полномочиях Кабмина, поэтому обратился к Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые вопросы.

В петиции о демобилизации по желанию военного после 18 месяцев службы автор заявил: "Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, поэтому существует насущная необходимость урегулировать сроки. Неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных".

Зеленский в ответе на петицию напомнил о внесенных летом изменениях в законодательство, которыми, в частности, введена возможность предоставления военным во время действия военного положения части ежегодного основного отпуска, а также отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

"Кроме того, согласно планам военного командования проводится ротация воинских частей и подразделений с передовых позиций и их отвод в безопасные местности для восстановления боеспособности, что также предоставляет военнослужащим возможность физически восстановиться и улучшить свое морально-психологическое состояние", – заверил Зеленский.

Однако, как подчеркнул президент, вопросы усовершенствования гарантий правовой и социальной защиты военных постоянно находятся в повестке дня. Эту петицию он тоже направил Шмыгалю.

В петиции об увольнении военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные законом сроки, автор отметил: "К вам обращается более 20 000 срочников с просьбой уволить нас, не ожидая конца действия военного положения <…> 24 февраля 2022 года срочники встали на защиту страны во всех городах и селах, многие погибли и попали в плен. Через несколько месяцев срочников просто отправили в тыловые части для подметания плаца и удовлетворения потребностей командиров".

Автор утверждает, что при этом у срочников нет отпусков, увольнений, надлежащего медицинского обследования и льгот.

Зеленский в ответ подчеркнул, что в условиях военного положения срочники выполняют определенные законодательством служебные обязанности и обеспечивают, в частности, деятельность воинских частей и подразделений в пунктах постоянной дислокации и охрану определенных объектов и к непосредственному участию боях не привлекаются.

"Следует отметить, что военнослужащие срочной воинской службы по их собственному желанию могут быть переведены на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или заключить контракт на прохождение воинской службы по контракту", – подчеркнул президент.

Он добавил, что обратился к Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в петиции вопросы.

22 ноября Арахамия анонсировал большой законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца текущего года.

24 ноября Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

Президент отметил, что ожидает более содержательной проработки каждого из мобилизационных вопросов – и правительством, и военными – и конкретных предложений по государственным решениям.

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