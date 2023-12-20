Мобилизация и реестр. ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что когда в Украине полноценно заработает электронный реестр военнообязанных, военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) перестанут раздавать повестки в общественных местах. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, если военнообязанный переехал в другой город и не стал на учет по фактическому месту жительства, то повестки будут приходить на прошлое место регистрации.

Он отметил, что когда люди не обновляют данные в ТЦК, то пытаются избежать мобилизации.

Фитьо заявил, что сейчас работает электронный реестр военнообязанных "Оберіг", но он пока не синхронизирован с другими государственными реестрами.

Когда соответствующий законопроект будет принят, это синхронизирует разные существующие базы данных, считает он: "И мы будем видеть, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас работает во Львове, потому что налог с его зарплаты уплачивается в Лычаковский район Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности, о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК. И руководитель будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК".

По словам Фитьо, пока работающая в ТЦК электронная база только позволяет осуществлять мероприятия оповещения граждан в любой точке страны.

"То есть гражданин, например, из Луганска или Сум может получить повестку в Одессе, – объясняет военный. – Пока эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона. Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, оповещениях на блокпостах сразу автоматически отпадут".

Спикер СВ заявил, что получение первой повестки — это не отправка на фронт.

"Это значит, что нужно только явиться в ТЦК, чтобы обновить свои данные, пройти медицинское обследование. И только тогда, когда потребуется ваша профессия, например, если вы водитель и пригодны к прохождению военной службы – только тогда вам будет предоставлена вторая повестка, по которой военнообязанный едет в учебный центр, где проходит обучение минимум месяц. Если же профессия сложнее, то обучение может длиться и два, и три месяца. Также обучение проходят и за границей", — резюмировал он.

22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день президент Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

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