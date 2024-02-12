Во Львове открыли рекрутинговый центр. Там не будут раздавать повестки – Минобороны

На сегодняшний день в Украине два рекрутинговых центра – во Львове и в Киеве. В дальнейшем такие центры должны заработать по всей стране

Фото: Минобороны

Во Львове Минобороны вместе с Львовским городским советом запустили пилотный проект рекрутинга в украинскую армию. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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"Рекрутинг – это именно о добровольном и сознательном выборе. Мы будем максимально масштабировать наши активности по рекрутингу и в других городах Украины, открывать центры рекрутинга, рассказывать людям об имеющихся возможностях найти свое место в обороне государства", – заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

В ведомстве отметили, что с сегодняшнего дня в рекрутинговом центре можно узнать актуальную информацию о вакансиях в армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии.

В свою очередь рекрутеры будут консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать весь процесс до назначения на соответствующий пост в армии.

Минобороны отмечает, что центр не будет иметь отношения к структурам ТЦК, а сами рекрутеры не являются военнослужащими.

"Поэтому здесь не будут вручать повестки, а только будут давать консультации", – говорится в сообщении.

Данилов объяснил отличие рекрутинга от мобилизации: Различные процессы. Это если добровольно.

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