"Вовки Да Вінчі". LIGA.net побувала на відкритті рекрутингового центру у Києві – фото

Відкрився вже другий в Україні рекрутинговий центр "Вовків Да Вінчі". Перший – у Львові

Фото – Валентина Поліщук, LIGA.net

У суботу, 10 лютого, у Києві відкрився рекрутинговий центр батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. LIGA.net побувала на відкритті.

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"Вовки" наголосили, що це важливий крок у розвитку батальйону, що зберігає добровольчий дух і прагне залучити мотивованих воїнів для посилення української армії.

"Ми розбудовуємо наш батальйон, зберігаючи добровольчий дух. Бо віримо, що мотивований воїн – основа сучасної української армії", – сказав новопризначений командир батальйону Сергій Філімонов.

Він зазначив, що для батальйону важливо, щоб усі кияни мали змогу прийти особисто поспілкуватися з бійцями та дізнатися про можливості, які відкриває членство у "Вовках Да Вінчі".

Щоб потрапити до рекрутингового центру, потрібно заповнити онлайн-форму, після чого адміністратори зателефонують та запросять на співбесіду.

У батальйоні наголосили, що наразі серед вакансій можна обрати як бойові, так і штабні посади.

Це вже другий центр рекрутинговий центр батальйону "Вовки Да Вінчі" – перший нещодавно запрацював у Львові.

Аліна Михайлова і Сергій Філімонов (Фото – Валентина Поліщук, LIGA.net)

Сергій Філімонов (Фото – Валентина Поліщук, LIGA.net)

Фото – Валентина Поліщук, LIGA.net

Фото – Валентина Поліщук, LIGA.net

Фото – Валентина Поліщук, LIGA.net

Фото – Валентина Поліщук, LIGA.net

6 лютого лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов оголосив, що став командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

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