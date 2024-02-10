"Волки Да Винчи". LIGA.net побывала на открытии рекрутингового центра в Киеве – фото

Открылся уже второй в Украине рекрутинговый центр "Волков Да Винчи". Первый – во Львове

Фото – Валентина Полищук, LIGA.net

В субботу, 10 февраля, в Киеве открылся рекрутинговый центр батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. LIGA.net побывала на открытии.

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"Волки" подчеркнули, что это важный шаг в развитии батальона, сохраняющего добровольческий дух и стремящегося привлечь мотивированных воинов для усиления украинской армии.

"Мы перестраиваем наш батальон, сохраняя добровольческий дух. Потому что верим, что мотивированный воин – основа современной украинской армии", – сказал командир батальона Сергей Филимонов.

Он отметил, что для батальона важно, чтобы все киевляне могли прийти лично пообщаться с бойцами и узнать о возможностях, которые открывает членство в "Волках Да Винчи".

Чтобы попасть в рекрутинговый центр, нужно заполнить онлайн-форму, после чего администраторы позвонят и пригласят на собеседование.

В батальоне подчеркнули, что среди вакансий можно выбрать как боевые, так и штабные должности.

Это уже второй рекрутинговый центр батальона "Волки Да Винчи" – первый недавно заработал во Львове.

Алина Михайлова и Сергей Филимонов (Фото – Валентина Полищук, LIGA.net)

Сергей Филимонов (Фото – Валентина Полищук, LIGA.net)

Фото – Валентина Полищук, LIGA.net

Фото – Валентина Полищук, LIGA.net

Фото – Валентина Полищук, LIGA.net

Фото – Валентина Полищук, LIGA.net

6 февраля лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов объявил, что стал командиром батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады.

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