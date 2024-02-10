"Волки Да Винчи". LIGA.net побывала на открытии рекрутингового центра в Киеве – фото
В субботу, 10 февраля, в Киеве открылся рекрутинговый центр батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. LIGA.net побывала на открытии.
"Волки" подчеркнули, что это важный шаг в развитии батальона, сохраняющего добровольческий дух и стремящегося привлечь мотивированных воинов для усиления украинской армии.
"Мы перестраиваем наш батальон, сохраняя добровольческий дух. Потому что верим, что мотивированный воин – основа современной украинской армии", – сказал командир батальона Сергей Филимонов.
Он отметил, что для батальона важно, чтобы все киевляне могли прийти лично пообщаться с бойцами и узнать о возможностях, которые открывает членство в "Волках Да Винчи".
Чтобы попасть в рекрутинговый центр, нужно заполнить онлайн-форму, после чего администраторы позвонят и пригласят на собеседование.
В батальоне подчеркнули, что среди вакансий можно выбрать как боевые, так и штабные должности.
Это уже второй рекрутинговый центр батальона "Волки Да Винчи" – первый недавно заработал во Львове.
- 6 февраля лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов объявил, что стал командиром батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады.
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