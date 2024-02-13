Рекрутинг. В горсовете Львова рассказали, сколько людей пришли в центр, чем интересовались

Фото: Минобороны

Директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Валентина Бартошик заявила LIGA.net, что в рекрутинговый центр во Львове в первый день его работы пришли шесть человек. По ее словам, подобрать желаемую должность им пока не удалось.

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Рекрутинговый центр во Львове заработал 12 февраля. Это инициатива Минобороны и Львовского горсовета.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства отметили, что там можно узнать актуальную информацию о вакансиях в армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии.

По словам Бартошик, в понедельник в Центр обратилось шесть человек, с которыми заполнели анкету-опросник.

Она рассказала, что в целом люди интересовались вопросами лиц из офицерского состава, а также возможностью пройти обучение "Оператор БпЛА".

"Почти все изъявили желание служить во Львове, Львовской области. Из имеющихся должностей на вчера ни одному клиенту не подобрали желаемую должность, взяли контакты и предоставим обратную связь", – добавила Бартошик.

Отвечая на вопрос, пришли ли в центр люди, готовые воевать "здесь и сейчас", директор департамента сказала: "Готовых "здесь и сейчас" пойти в армию не было, поскольку мы не смогли предоставить желаемые должности, а также клиенты пришли получить информацию и подумать над ней".

Журналистка также спросила, сможет ли такой способ привлечения в армию вытеснить традиционную мобилизацию "с забрасыванием людей в бусы" и как мотивировать людей стать к оружию.

"На сессии городского совета было принято решение о единовременной материальной помощи в размере 50 000 грн для военных, подписавших контракт с частями десантно-штурмовых войск и военно-морских войск. Увеличение перечня воинских частей будет дополнительной мотивацией для клиентов", – ответила Бартошик.

Рекрутинговые центры не имеют отношения к структурам ТЦК, а сами рекрутеры не являются военнослужащими, отмечают в Минобороны.

Данилов объяснил отличие рекрутинга от мобилизации: Различные процессы. Это если добровольно.

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