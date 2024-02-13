Мобілізація. Ухилянти з умовним терміном все одно підлягають призову — Нацполіція

Цуцкірідзе заявив, що кримінальне покарання буде після другого вироку про ухилення від служби

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

Перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що військовозобов'язані, які отримали умовний термін за ухилення від військової служби, все одно підлягають призову. Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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За його словами, якщо громадянин отримає другий вирок за ухилення, то це вже буде кримінальний злочин та реальний термін.

"Я думаю, що при винесенні такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити йому була", – сказав Цуцкірідзе.

Він зазначив, що наявність досудового розслідування чи підозри від правоохоронців не звільняє від служби, оскільки все залежить від запобіжного заходу.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія запевнив, що певні норми із запропонованого Міністерством оборони законопроєкту про мобілізацію точно не будуть підтримані Верховною Радою і будуть змінені, проте деякий примус для тих, хто ухиляється від мобілізації, все ж таки буде впроваджено, але який саме – ще незрозуміло.

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень – тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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