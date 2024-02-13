Мобилизация. Уклонисты с условным сроком все равно подлежат призыву — Нацполиция

Цуцкиридзе заявил, что уголовное наказание будет после второго приговора об уклонении от службы

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Первый заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что военнообязанные, которые получили условный срок за уклонение от воинской службы, все равно подлежат призыву. Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

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По его словам, если гражданин получит второй приговор за уклонение, то это уже будет уголовное преступление и реальный срок.

"Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить ему была", — сказал Цуцкиридзе.

Он отметил, что наличие досудебного расследования или подозрения от правоохранителей не освобождает от службы, поскольку все зависит от меры пресечения.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заверил, что определенные нормы из предложенного Министерством обороны законопроекта о мобилизации точно не будут поддержаны Верховной Радой и будут изменены, однако некоторое принуждение для уклоняющихся от мобилизации все же будет внедрено, но какое именно – еще непонятно.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить ко второму.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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