Арахамия заявил, что арестов счетов уклонистов "точно не будет". А другое принуждение – да

Давид Арахамия (Фото - пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заверил, что определенные нормы из предложенного Министерством обороны законопроекта о мобилизации точно не будут поддержаны Верховной Радой и будут изменены, однако определенное принуждение для уклоняющихся от мобилизации все же будет внедрено, но какое именно – еще непонятно. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос, какие нормы законопроекта о мобилизации, поддержанного нардепами в первом чтении, абсолютно неприемлемы для провластной фракции, Арахамия сказал, что таких много.

В частности, это нормы, касающиеся инвалидов и тех, кто за ними ухаживает (изменений не будет, останется действующая редакция), аспирантов (Арахамия заявил о "несправедливости" сохранения брони только для бюджетников, обходя контрактников).

"Третья вещь – мы точно не согласны с тем, чтобы по решению ТЦК арестовывали счета украинцев внутри страны или за границей. Это просто выглядит, честно говоря, какой-то фантазией тех людей, которые писали этот закон. Это точно не пройдет, в Раде нет на это голосов", – заявил Арахамия.

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Также он назвал дискуссионным вопрос электронных повесток. Он объяснил, как возникла эта идея.

"Никому не нравится, когда ездят эти автобусы ТЦК, которые снимают людей с общественного транспорта или останавливают, в магазине где-то ловят. То есть ТЦК на улицах не устраивает людей. Мы это знаем и искали альтернативный путь, как сделать так, чтобы они на улицах не выхватывали людей, а делали так называемую запланированную мобилизацию", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что для этого нужно "иметь всех в одной системе". Нардеп напомнил о принятом в январе законе о цифровизации армии, который позволит внести в реестр всех военнообязанных. Они должны получить "сертификат защитника" по типу COVID-сертификатов в Дие.

Этот сертификат будут получать через интернет, в ЦНАП или ТЦК, отметил глава фракции СН.

Он объяснил, что это нужно для того, чтобы государство понимало теоретически, сколько людей могут быть призваны, и спланировать "смарт-мобилизацию", которая позволила бы предупреждать людей о том, что сейчас они, например, не в первой очереди, но могут быть мобилизованы через год или какой-то другой период времени. Это позволит военнообязанным подготовиться, начать тренироваться.

Но, как подчеркнул Арахамия, некоторые сейчас прячутся от мобилизации и даже не хотят официально трудоустраиваться в компании, чтобы избежать учета. Следовательно, учитывая, что "добровольно это делать никто не будет", нужно какое-то принуждение, отметил политик.

"То, что предложили в Министерстве обороны и Генштабе – все арестовать, – не подходит. Это, во-первых, слишком жестко. Во-вторых, в государстве вообще нет мощностей <…> Но надо иметь принуждение. Мы не знаем, что это будет. Будем искать баланс между первым и вторым чтениями", – сказал Арахамия.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить ко второму.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

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