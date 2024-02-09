Ротації. В ОП кажуть, що від Сирського чекають на аудит, бо з 1 млн воюють до 300 000

Подоляк заявив, що мобілізація має бути постійною, але не одномоментною, і Сирський має визначити, де і як використовуватимуть вже мобілізованих

Михайло Подоляк (Фото - Instagram Подоляка)

Керівництво України чекає від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проведення "аудиту" військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Він назвав питання мобілізації "прогалиною, яку треба владнати" – військові мають пояснювати заплановані процедури щодо проведення мобілізації, які потреби в армії треба закривати, як це відбуватиметься, як забезпечити ротації.

"Треба чітко розуміти, хто і як проводитиме заміну військовослужбовців, які вже практично 24 місяці перебувають на лінії фронту", – сказав Подоляк.

За його словами, наразі не розглядається мобілізація конкретно 500 000 осіб і це не питання "одномоментного" доукомплектування – воно відбуватиметься поступово.

Він також нагадав слова президента Володимира Зеленського під час відеозвернення 8 лютого, у якому він оголосив про призначення Сирського новим головкомом ЗСУ.

Зеленський сказав: "Зараз Сили оборони України – це майже мільйон осіб, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює".

За словами Подоляка, кількість осіб, залучених до бойових дій, складає 200 000 – 300 000.

"Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість [потрібна]", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що мобілізація має бути постійною, але не одномоментною, і Сирський має визначити, де і як використовуватимуть тих, хто вже мобілізований.

8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів - побудувати в армії дієву систему ротацій.

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