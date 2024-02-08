Зеленський зустрівся із Залужним – новим головкомом став Сирський

Зеленський зустрівся із Залужним – новим головкомом став Сирськийоновлено
Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським: написав, що було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, та висловив подяку тим, з ким працював. Згодом відповідний допис опублікував Зеленський: повідомив, що час для оновлення керівництва ЗСУ "саме зараз", і зазначив, що запропонував Залужному залишитися у команді.
Одне джерело у Генштабі та одне джерело в Офісі президента повідомило LIGA.net, що незабаром очікується публікація указу Зеленського про звільнення Залужного. Згодом про нового головнокомандувача повідомив президент.
"У перші найскладніші дні великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитися та адаптуватися до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом", – написав він.
Головком ЗСУ повідомив, що зустрівся з президентом: вони мали "важливу та серйозну" розмову, було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Залужний подякував усім, хто був поряд: команді Генштабу, Міноборони, президенту.
"Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть", – написав головком.
Згодом про зустріч написав і Зеленський.
"Подякував [Залужному] за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ. Час для такого оновлення – саме зараз", – повідомив верховний головнокомандувач.
Президент зазначив, що запропонував Залужному й надалі бути в команді.
ОНОВЛЕНО о 18:37. Зеленський повідомив, що призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, нині командувача Сухопутних військ.
- Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом про нібито можливу відставку головкома почали писати провідні світові медіа. Спікер президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.
- Надвечір 4 лютого італійський телеканал Rai 1 опублікував інтерв'ю з Зеленським – у ньому голову держави запитали про можливе майбутнє звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зеленський відповів про необхідність "перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору".
- 5 лютого президент прокоментував майбутнє звільнення міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної та заявив про "кроки перезавантаження" на різних напрямках.
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