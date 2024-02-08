Зеленський зустрівся із Залужним – новим головкомом став Сирський

Президент повідомив, що "саме зараз" час для оновлення керівництва ЗСУ

Фото: Telegram Валерій Залужний

Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським: написав, що було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, та висловив подяку тим, з ким працював. Згодом відповідний допис опублікував Зеленський: повідомив, що час для оновлення керівництва ЗСУ "саме зараз", і зазначив, що запропонував Залужному залишитися у команді.

Одне джерело у Генштабі та одне джерело в Офісі президента повідомило LIGA.net, що незабаром очікується публікація указу Зеленського про звільнення Залужного. Згодом про нового головнокомандувача повідомив президент.

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"У перші найскладніші дні великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитися та адаптуватися до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом", – написав він.

Головком ЗСУ повідомив, що зустрівся з президентом: вони мали "важливу та серйозну" розмову, було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Залужний подякував усім, хто був поряд: команді Генштабу, Міноборони, президенту.

"Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть", – написав головком.

Згодом про зустріч написав і Зеленський.

"Подякував [Залужному] за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ. Час для такого оновлення – саме зараз", – повідомив верховний головнокомандувач.

Президент зазначив, що запропонував Залужному й надалі бути в команді.

ОНОВЛЕНО о 18:37. Зеленський повідомив, що призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, нині командувача Сухопутних військ.

Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом про нібито можливу відставку головкома почали писати провідні світові медіа. Спікер президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

спростував ці повідомлення. Надвечір 4 лютого італійський телеканал Rai 1 опублікував інтерв'ю з Зеленським – у ньому голову держави запитали про можливе майбутнє звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зеленський відповів про необхідність "перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору".

5 лютого президент прокоментував майбутнє звільнення міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної та заявив про "кроки перезавантаження" на різних напрямках.

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