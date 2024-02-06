Кулеба про можливе звільнення Залужного: Зміни – не ознака розколу у військових зусиллях

Очільник МЗС наголосив, що це конституційне право президента Зеленського – мати можливість звільнити голову армії, якщо він вважає за потрібне

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у коментарі для агентства Reuters, що можлива відставка головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного не буде знаком "розколу" у військових зусиллях України.

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"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами", – заявив він.

Кулеба наголосив, що це конституційне право президента Володимира Зеленського – мати можливість звільнити голову армії, якщо він вважає за потрібне. Кулеба також зауважив, що будь-які перестановки не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України.

"У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети – розгрому Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети немає жодних дискусій", – додав очільник МЗС.

5 лютого президент Зеленський заявив, що питання "перезавантаження" влади – це питання "перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора".

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Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку головнокомандувача ЗСУ Залужного. Згодом про нібито можливу відставку головкома почали писати провідні світові медіа.

Спікер президента Зеленського Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

спростував ці повідомлення. 2 лютого секретар РНБО Данілов заявив, що "на сьогодні немає" документа щодо відставки Залужного з посади. 4 січня радник президента США заявив, що кадрові рішення, зокрема можливе звільнення головкома ЗСУ, – це суверенне право України та її президента.

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