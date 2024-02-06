Кулеба о возможном увольнении Залужного: Изменения – не признак раскола в военных усилиях

Глава МИД подчеркнул, что это конституционное право президента Зеленского – иметь возможность уволить главу армии, если он считает нужным

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в комментарии для агентства Reuters, что возможная отставка главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного не будет знаком "раскола" в военных усилиях Украины.

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"Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами", – заявил он.

Кулеба подчеркнул, что это конституционное право президента Владимира Зеленского – иметь возможность уволить главу армии, если он считает нужным. Кулеба также отметил, что какие-либо перестановки не станут признаком раскола в военных усилиях Украины.

"У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но все мы объединены вокруг нашей стратегической цели – разгрома России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели нет никаких дискуссий", – добавил глава МИД.

5 февраля президент Зеленский заявил, что вопрос "перезагрузки" власти – это вопрос "перезагрузки тех или иных руководителей государства, а не только одного или другого сектора".

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Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке главнокомандующего ВСУ Залужного. Впоследствии о возможной отставке главкома начали писать ведущие мировые медиа.

Спикер президента Зеленского Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

опроверг эти сообщения. 2 февраля секретарь СНБО Данилов заявил , что "на сегодняшний день нет" документа об отставке Залужного с должности. 4 января советник президента США заявил, что кадровые решения, в частности возможное увольнение главкома ВСУ, – это суверенное право Украины и ее президента.

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