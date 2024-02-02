Данілов: Документа про відставку Залужного на сьогодні немає, з'явиться – можна буде говорити

Секретар РНБО Данілов наголосив, що не працює з домислами, а документа про ймовірну відставку головнокомандувача ЗСУ "на сьогодні немає"

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що "на сьогодні немає" документа стосовно відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України. Також він наголосив, що наразі не варто підіймати "ці хвилі", адже такі розмови дестабілізують ситуацію. Про це він розповів у ефірі Українського радіо.

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Данілов наголосив, що в РНБО не працюють з домислами, а документа про ймовірну відставку головнокомандувача ЗСУ "на сьогодні немає". Він акцентував, що "якщо такий документ з'явиться – тоді можна про щось говорити".

"До того часу, поки його немає, я б нікому не радив підіймати ці хвилі – це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії й це не на користь", – підкреслив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що наразі інформаційні війни тривають цілодобово "і дуже потужно впливають на підсвідомість".

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин також закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення Залужного.

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12 грудня 2023 року міністр оборони Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як внутрішньо, так і ззовні.

Увечері 29 січня 2024 року анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського: мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

спростував ці повідомлення. 31 січня радник глави ОП Подоляк заявив, що Залужний є частиною вертикалі глави держави, та закликав не спекулювати довкола питання про можливу відставку воєначальника.

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