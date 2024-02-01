Як Україні перемогти у війні. Нова стаття Залужного для CNN – головні тези

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для американського CNN щодо ситуації на фронті та того, на чому необхідно зосередитися у 2024 році. Ось її основні тези.

З урахуванням вимог сьогодення, найголовніше завдання України – прийняття нової точки зору на форми й способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги.

Основна причина зміни стратегії, форм та способів застосування військ – розвиток озброєння та військової техніки. Особливо безпілотних систем – їх застосування стало масовим та дозволяє виконувати постійно зростаючий широкий спектр завдань.

Безпілотники, поряд з іншим сучасним озброєнням, є чи не єдиним інструментом виходу з позиційної форми воєнних дій, котрі в часі є невигідними для України.

Інші фактори: нестабільна політична ситуація навколо України – і скорочення через це віськової підтримки; висока ймовірність провокування РФ нових конфліктів (як в Ізраїлі та Ємені) для відволікання партнерів України від підтримки; виснаженість запасів ракет та боєприпасів у союзників та неможливість їх швидкого виготовлення (дефіцит пороху); недостатня ефективність санкцій і розгортання у РФ та її союзників; суттєве переважання РФ у мобілізаційному ресурсі; недосконалість нормативно-правової бази щодо оборонного комплексу в Україні – посилення залежності від підтримки союзників; невизначеність подальшого характеру збройної боротьби – складність визначення пріоритетів думки з боку союзників.

Основний варіант здобуття переваги – опанування всім арсеналом порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються.

Як підвищити вплив безпілотників та інших новітніх систем: постійне підвищення ситуативної обізнаності командирів та її підтримка у реальному часі за будь-яких умов; цілодобове обслуговування вогню та ударів в режимі реального часу; забезпечення розвідінформацією в інтересах ураження в режимі реального часу, завдання точних та високоточних ударів по противнику та його об'єктах як на передньому краї, так і в глибині.

Необхідно створення нового дизайну операцій на основі технологічних спроможностей, який переважно ґрунтуватиметься на створенні вирішальних умов та досягненні відповідних ефектів, які сприятимуть реалізації мети операції.

Вирішальні умови: досягнення абсолютної переваги у повітрі; позбавлення противника можливостей вести наступальні та оборонні дії; підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника; безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості; позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля.

Засоби досягнення цих умов вже змінилися, старі засоби "усе більше залишаються мрією для ЗСУ", змінюються насамперед способи досягнення цих умов.

Процес досягнення визначальних умов - через вирішення оперативних завдань, під час цього створюватимуться відповідні необхідні ефекти. Операції для їх створення: операції зі створення цифрового поля; операції з контролю за радіоелектронною обстановкою; операції комбінованих ударних безпілотних та кіберзасобів; логістичні операції. Вони вже опановуються та розвиваються, проводяться за єдиним замислом і планом, взаємопов'язані, але відрізняються за змістом.

Способи виконання операцій: операція зі зниження економічного потенціалу противника; операція з повної ізоляції та виснаження; роботизована пошуково-ударна операція; роботизована операція з контролю кризового району; психологічна операція ударними засобами; оборонна технологічна безконтактна операція. Список операцій зростатиме з розвитком засобів.

Безпілотні та інші новітні технологічні системи здатні вирішити ключові проблеми в організації та веденні бойових дій Сил оборони: підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій - знизити втрати; знизити ступінь участі традиційних засобів ураження у виконанні бойових завдань; забезпечити ведення бойових дій з обмеженим залученням важкої бойової техніки; попри відсутність корабельного складу - завдавати ураження по морським силам противника та береговій інфраструктурі практично на всю глибину театру воєнних дій на морі з високою ефективністю та мінімальним ризиком для особового складу; завдавати масованих раптових ударів по об'єктах критичної інфрактруктури, важливих комунікаціях без застосування дорогих в експлуатації та виробництві ракет та пілотованої авіації.

Силам оборони треба створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння з підсистемами: розробки та наукового супроводу; виробництва та обслуговування; підготовки персоналу та узагальнення бойового досвіду; застосування військ (сил); гнучкого фінансування; логістики. Cистема має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб’єктів, які можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва.

З огляду на існуючі умови, створення такої системи з необхідним обсягом виробництва може тривати до п’яти місяців - необхідно створити відповідні організаційні структури та укомплектувати їх, підготувати персонал, забезпечити ресурсами, створити відповідну інфраструктуру, логістику та забезпечити доктринальну базу.

У 2024 Україні потрібно зосередити основні зусилля на: створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами; впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень; у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.