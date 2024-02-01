Как Украине победить в войне? Новая статья Залужного для CNN – главные тезисы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал статью для американского CNN по ситуации на фронте и тому, на чем необходимо сосредоточиться в 2024 году. Вот ее основные положения.

С учетом сегодняшних требований, самая главная задача Украины – принятие новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы;

Основная причина изменения стратегии, форм и способов применения войск – развитие вооружения и военной техники. Особенно беспилотных систем – их применение стало массовым и позволяет выполнять постоянно растущий широкий спектр задач;

Беспилотники, наряду с другим современным вооружением, являются едва ли не единственным инструментом выхода из позиционной формы военных действий, которые во времени невыгодны для Украины;

Другие факторы: нестабильная политическая ситуация вокруг Украины – и сокращение из-за этого военной поддержки; высока вероятность провоцирования РФ новых конфликтов (как в Израиле и Йемене) для отвлечения партнеров Украины от поддержки; истощение запасов ракет и боеприпасов у союзников и невозможность их быстрого изготовления (дефицит пороха); недостаточная эффективность санкций и развертывания в РФ и его союзников; существенное преобладание РФ в мобилизационном ресурсе; несовершенство нормативно-правовой базы по оборонному комплексу в Украине – усиление зависимости от поддержки союзников; неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы – сложность определения приоритетов мнения со стороны союзников.

Основной вариант получения преимущества – овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных, быстро развивающихся средств;

Как повысить влияние беспилотников и других новейших систем: постоянное повышение ситуативной осведомленности командиров и ее поддержка в реальном времени при любых условиях; круглосуточное обслуживание огня и ударов в режиме реального времени; обеспечение развединформацией в интересах поражения в режиме реального времени, нанесение точных и высокоточных ударов по противнику и его объектам как на переднем крае, так и в глубине.

Необходимо создание нового дизайна операций на основе технологических возможностей, который будет основываться на создании решающих условий и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации цели операции.

Решающие условия: достижение абсолютного преимущества в воздухе; лишение противника возможностей вести наступательные и оборонительные действия; повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника; безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности; лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

Средства достижения этих условий уже изменились, старые средства "все больше остаются мечтой для ВСУ", изменяются прежде всего способы достижения этих условий;

Процесс достижения определяющих условий - через решение оперативных задач, при этом будут создаваться соответствующие нужные эффекты. Операции по их созданию: операции по созданию цифрового поля; операции по контролю за радиоэлектронной обстановкой; операции комбинированных ударных беспилотных и киберсредств; логистические операции. Они уже овладевают и развиваются, проводятся по единому замыслу и плану, взаимосвязаны, но отличаются по содержанию;

Способы выполнения операций: операция по снижению экономического потенциала противника; операция по полной изоляции и истощению; роботизированная поисково-ударная операция; роботизированная операция по контролю кризисного района; психологическая операция ударными средствами; оборонительная технологическая бесконтактная операция. Список операций будет расти с развитием средств;

Беспилотные и другие новейшие технологические системы способны решить ключевые проблемы в организации и ведении боевых действий Сил обороны: повысить степень бесконтактности ведения боевых действий – снизить потери; снизить степень роли традиционных средств поражения в выполнении боевых задач; обеспечить ведение боевых действий с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники; несмотря на отсутствие корабельного состава - наносить поражение по морским силам противника и береговой инфраструктуре практически на всю глубину театра военных действий на море с высокой эффективностью и минимальным риском для личного состава; наносить массированные внезапные удары по объектам критической инфрактруктуры, важным коммуникациям без применения дорогостоящих в эксплуатации и производстве ракет и пилотируемой авиации.

Силам обороны следует создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения с подсистемами: разработки и научного сопровождения; производства и обслуживания; подготовки персонала и обобщения боевого опыта; применение войск (сил); гибкое финансирование; логистики. Система должна быть цельной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства.

Учитывая существующие условия, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев - необходимо создать соответствующие организационные структуры и укомплектовать их, подготовить персонал, обеспечить ресурсами, создать соответствующую инфраструктуру, логистику и доктринальную базу.

В 2024 году Украине нужно сосредоточить основные усилия на: создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами; внедрение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений; в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.