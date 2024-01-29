Спикер президента опроверг информацию об отставке Залужного

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Анонимные Telegram-каналы, часть из которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг.

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Кроме того, в сети распространилась информация о якобы увольнении министра обороны Рустема Умерова. Впоследствии пресс-служба оборонного ведомства опубликовала сообщение: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда".

Больше деталей там не предоставили.

Залужный стал главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. До этого он с декабря 2019 года командовал оперативным командованием "Север".

12 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не стоит вопрос об "освобождении" Залужного, тему которого "расшатывают" как внутренне, так и внешне.

Журнал The Economist написал о "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.

В ГУР заявили, что тему "конфликта" Зеленского и Залужного разгоняет Россия для дестабилизации Украины.

Секретарь СНБО Данилов тоже опроверг слухи о "напряженности" между Зеленским и Залужным.

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