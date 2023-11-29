The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного. На Банковій відповіли

Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного. Подоляк заявив, що це не відповідає дійсності

Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: ОП)

Британський журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net заявив, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

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У матеріалі видання сказано про нібито "тріщини" між військовим та політичним керівництвом України, а також про "жахливі" стосунки глави держави та головкома ЗСУ.

Журналісти посилаються на неназване "високопоставлене джерело в уряді", яке говорить про "конфлікт" Зеленського та Залужного через наступальну операцію Сил оборони, яка "пішла не за планом".

"Політики кажуть, що їхні генерали — придурки, які пройшли радянське навчання. А генерали кажуть, що політики заважають дурням. Перемога має багато батьків, але ніхто не хоче брати відповідальність за тупикову ситуацію", — йдеться у статті The Economist.

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Журналіст LIGA.net запитав у Подоляка, чи існують "жахливі стосунки" між президентом та головнокомандувачем.

"Ні, це взагалі не відповідає дійсності. Президент як верховний головнокомандувач і головнокомандувач – це одна військово-політична управлінська вертикаль з жорсткою ієрархією. Тому будь-які питання відпрацьовуються в рамках постійної прямої комунікації на різних майданчиках", – відповів радник глави ОП.

За його словами, конфліктність "взагалі виключена", оскільки президент відповідає за стратегічні завдання, у тому числі стосовно активної деокупації українських територій та "набагато ширший контекст, який враховує також економічні та зовнішньополітичні аспекти".

Водночас Залужний відповідає за військову операційність, безпосередні логістичні рішення та планування тактики, зазначив Подоляк.

"Але зроблю акцент на дещо іншому, а саме на тому, що подібні інформаційні повідомлення, що періодично масово зʼявляються про начебто "конфлікт" між ключовими персонами нашої обороноздатності якраз прямо говорять про важливість використання цього тезису для продовження масштабної дезінформаційної кампанії", – пояснив він.

Радник глави ОП зауважив, що ця тема є вкрай вигідною для опонентів, і порадив максимально критично ставитися до подібної інформації.

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Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.

7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони.

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

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