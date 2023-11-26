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"Слуга народу" Безугла заявила, що Залужний має піти. В комітеті назвали це дискредитацією видео

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26.11.2023, 22:37
Валерій Залужний (Фото - Офіс президента)
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Член оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко (фракція Голос) прокоментував для LIGA.net висловлювання члена фракції Слуга народу Мар'яни Безуглої, що головнокомандувач Валерій Залужний має піти у відставку нібито тому, що не надав Раді плани стосовно ведення війни.

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Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки від СН Мар’яна Безугла вважає, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджує, що Головнокомандувач ЗСУ Залужний не зміг надати план задуму на 2024.

На думку Костенка, випад Безуглої слід сприймати як спробу дискредитації Залужного.

Він також докладно зупинився на тому, які плани та кому має надавати головнокомандувач, а також на тому, чи може керівництво фракції Слуга народу впливати на те, що озвучують депутати фракції.

  • Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.
  • 7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони.
  • У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео із Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

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Сергій Бережний, Юрій Смирнов
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Верховна Радаскандалроман костенкослуга народаВалерій ЗалужнийМар'яна Безугла
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