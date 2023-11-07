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Умєров – на вкид про "звільнення" Залужного: Нічим не краще, ніж російські пропагандисти

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 20:45
Умєров – на вкид про
Рустем Умєров (Фото: Facebook посадовця)

Деякі "нечистоплотні політики" намагаються розколоти українське суспільство, інформаційна війна є складовою агресії РФ, заявив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Ар'єв заявив, нібито міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, згодом політик видалив допис.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", – написав Умєров.

За його словами, інформаційна війна є складовою російської агресії проти України: "Не варто ставати в ній пішаками й тим більше помічниками".

"Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу", – підсумував Міністр оборони.

  • Ар'єв заявив, нібито він отримав інформацію "з надійного джерела", що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача про звільнення головнокомандувача ЗСУ. Згодом нардеп видалив цей допис та опублікував спростування.

  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук написав, що деякі народні депутати "у гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки". Він зазначив, що війна ще не завершилася, а до виборів ще далеко, і закликав "схаменутися".

  • Раніше, 16 жовтня, Київський міжнародний інститут соціології опублікував опитування, згідно з яким кількість українців, які вірять у "конфлікт" між військовим та політичним керівництвом, зросла за останній рік з 14% до 32%.

Читайте також: "Потрібен на іншому напрямку". Умєров відмовився пояснити причини звільнення командувача ССО

Артем Джеріпа
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війназвільненняВалерій ЗалужнийВолодимир Ар'євРустем Умєроввкид

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