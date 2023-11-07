Нардеп Ар'єв заявив про "звільнення" Залужного, а потім спростував це. У Раді відреагували

Народний депутат від партії Європейська Солідарність Володимир Ар'єв заявив у своєму Facebook, нібито міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом він видалив цей допис і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси.

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Ар'єв заявив, нібито він отримав інформацію "з надійного джерела", що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача про звільнення головнокомандувача ЗСУ.

Додаткових доказів нардеп не наводив і назвав буцімто "відставку" головкома елементом тиску та шантажу.

Згодом Ар'єв видалив цей допис та опублікував спростування.

"Наразі з багатьох джерел кажуть, що це не так", – написав він щодо свого попереднього повідомлення про нібито подання на звільнення Залужного.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що деякі народні депутати "у гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки". Його пост з'явився після заяв Ар'єва, у ньому не вказується, про яких конкретно нардепів йдеться.

"У період воєнного стану варто розуміти, що інформація така сама зброя, як і артилерія. А свобода слова тягне за собою також і обов'язок перевіряти інформацію, а не просто патякати, переслідуючи політичну доцільність. Демонструючи свою безвідповідальність та відсутність інформаційної гігієни, ви працюєте на ворога", – написав він.

Політик зазначив, що війна ще не завершилася, а до виборів ще далеко, і закликав "схаменутися".

Повідомлення Ар'єва про нібито "звільнення" головнокомандувача активно поширили російські ЗМІ, ось приклад:

LIGA.net звернулася за коментарями до Офісу президента та Міністерства оборони, наразі відповіді немає.

16 жовтня Київський міжнародний інститут соціології опублікував опитування, згідно з яким кількість українців, які вірять у "конфлікт" між військовим та політичним керівництвом, зросла за останній рік з 14% до 32%.

У липні 2022 року секретар РНБО Данілов спростував чутки про нібито конфлікт між президентом Зеленським та головкомом ЗСУ Залужним.

У Міноборони у серпні того ж року повідомляли, що в інформаційному просторі Росії та України поширюється наратив, який деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства – про нібито конфлікт між Генштабом ЗСУ з одного боку та Офісом президента та Міноборони – з іншого.

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