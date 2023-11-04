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"Потрібен на іншому напрямку". Умєров відмовився пояснити причини звільнення командувача ССО

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 15:41
Рустем Умєров (Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA)

Командувача Силами спеціальних операцій Віктора Хоренка було звільнено за поданням міністра оборони, він зараз потрібен на іншій посаді. Про це написав у Facebook міністр оборони Рустем Умєров.

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"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", – написав міністр.

За його словами, генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу у Міністерстві оборони України.

Міністр не став додатково коментувати причини кадрових перестановок в армії, оскільки під час війни це може надати перевагу ворогові.

Колишній командувач ССО Хоренко після свого звільнення сказав, що не знає про причини звільнення і дізнався про нього з повідомлень у медіа. В Офісі президента сказали, що все відбулося в рамках закону.

  • Хоренко обіймав посаду командувача з липня 2022 року. Його попередником був Григорій Галаган, який перейшов на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
  • 3 листопада 2023 року президент Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій, іншим указом Зеленський звільнив з посади попереднього командувача ССО. Про причини такої кадрової ротації не повідомлялося.
  • У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони.
Сергій Бережний
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