"Потрібен на іншому напрямку". Умєров відмовився пояснити причини звільнення командувача ССО
Командувача Силами спеціальних операцій Віктора Хоренка було звільнено за поданням міністра оборони, він зараз потрібен на іншій посаді. Про це написав у Facebook міністр оборони Рустем Умєров.
"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", – написав міністр.
За його словами, генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу у Міністерстві оборони України.
Міністр не став додатково коментувати причини кадрових перестановок в армії, оскільки під час війни це може надати перевагу ворогові.
Колишній командувач ССО Хоренко після свого звільнення сказав, що не знає про причини звільнення і дізнався про нього з повідомлень у медіа. В Офісі президента сказали, що все відбулося в рамках закону.
- Хоренко обіймав посаду командувача з липня 2022 року. Його попередником був Григорій Галаган, який перейшов на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
- 3 листопада 2023 року президент Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій, іншим указом Зеленський звільнив з посади попереднього командувача ССО. Про причини такої кадрової ротації не повідомлялося.
- У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони.
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