Екскомандувач ССО Хоренко заявив, що його звільнили без попередження. В ОП відреагували

Колишній командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко заявив, що його звільнили без попередження. В Офісі президента сказали, що все відбулося у рамках закону. Про це у коментарі LIGA.net повідомив заступник голови ОП Роман Машовець.

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Після свого звільнення Хоренко сказав, що не знає про причини звільнення і дізнався про нього з повідомлень у медіа.

"Також спілкувався з головнокомандувачем, і він теж не зміг цього пояснити. Я розумію, що повинні подавати подання головкому, але він мені відповів, що такого не робив. І, звісно, я не розумію, що сталося", — заявив генерал.

За словами Машовця, згідно із законом про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ Збройних Сил України призначаються на посаду та звільняються президентом за поданням міністра оборони.

"Таке подання було отримане Офісом президента згідно з чинним законодавством", – підкреслив чиновник.

Хоренко обіймав посаду командувача з липня 2022 року. Його попередником був Григорій Галаган, який перейшов на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

3 листопада 2023 року президент Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій, іншим указом Зеленський звільнив з посади попереднього командувача ССО. Про причини такої кадрової ротації не повідомлялося.

У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони.

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